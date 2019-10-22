В Николаеве задержали мужчину, разносившего жителям города черепа с кладбища

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Николаевские полицейские разыскали человека, который днем ранее разносил по городу человеческие черепа, передает корреспондент ПолитНавмгатора.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.



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“Сегодня ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения”, — сообщили в полиции.

27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции близ церкви по ул. Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а то, что нашли в урне, также дело его рук.

“Затем он показал где принял черепа. Оказалось, что мужчина получил их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения”, — добавили правоохранители.



Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК “Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего”. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Ведется следствие.

21 октября в Николаеве в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центрального прохожие нашли череп. По предварительным выводам эксперта — это человеческий череп и он является давним. Его правоохранители изъяли и направили на экспертизу. По данному факту следователи начали уголовное производство, как того требует процедура в подобных случаях — по ч. 1 ст. 115 УК Украины “Умышленное убийство”.