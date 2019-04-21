В Николаеве женщина демонстративно порвала бюллетень

21.04.2019, Николаев, Владимир Гладков

В Николаеве на избирательном участке №480764 женщина попыталась покинуть участок с бюллетенем в руках, а после того, как ее задержали, порвала его в клочья.

Об этом новостному агентству «СВІДОК.info» сообщил наблюдатель от «Комитета избирателей Украины» Роман Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, женщина получила бюллетень, однако вместо того, чтобы пойти с ним в кабинку, направилась быстрым ходом к выходу. После того, как путь ей преградили сотрудники полиции и наблюдатели, избирательница просто порвала свой бюллетень и выбросила его.

«Свой поступок она объяснила тем, что именно таким образом хотела исполнить свой гражданский долг. На место были вызваны сотрудники полиции, которые по этому правонарушению составляют протокол», – добавили на сайте.