Выборы
//exit;
21.04.2019, Николаев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

В Николаеве женщина демонстративно порвала бюллетень

В Николаеве на избирательном участке №480764 женщина попыталась покинуть участок с бюллетенем в руках, а после того, как ее задержали, порвала его в клочья.

Об этом новостному агентству «СВІДОК.info» сообщил наблюдатель от «Комитета избирателей Украины» Роман Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, женщина получила бюллетень, однако вместо того, чтобы пойти с ним в кабинку, направилась быстрым ходом к выходу. После того, как путь ей преградили сотрудники полиции и наблюдатели, избирательница просто порвала свой бюллетень и выбросила его.

«Свой поступок она объяснила тем, что именно таким образом хотела исполнить свой гражданский долг. На место были вызваны сотрудники полиции, которые по этому правонарушению составляют протокол», – добавили на сайте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть