В Нише простились со скоропостижно скончавшемся лидером сербских «Ночных волков»

27.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В сербском Нише состоялись похороны главы сербского филиала российского мотоклуба «Ночные Волки» Саши Савича Швабы, скончавшего в возрасте 44 лет от сердечного приступа.

Сербский мотоциклист был участником событий в Крыму в 2014 году, и активным сторонником русско-сербской дружбы.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», прощание с усопшим мотоциклистом состоялось в Архиерейском доме рядом с кафедральным собором в Нише.

Оно собрало не только родственников покойного, но и его многочисленных друзей – мотоциклистов и членов организации Сербская добровольческая гвардия, в которой также состоял Саша Савич Шваба.

«Не стало нашего брата, не стало части нас,- сказал, выступая перед собравшимися соратник Савича – Драган Стоянович Жика. – Ушел самый боевой из нас. Он жил ради сербов и других православных. За них он всегда был готов умереть. Он уважал Россию, и когда это было особенно нужно, он уехал в Крым. Министр обороны России Шойгу спросил его потом, что заставило его поехать помочь русскому народу. Он ответил: «Я был там, чтобы вернуть ваше, и теперь я хотел бы, чтобы вы помогли нам вернуть наше».

«Иногда в таких случаях сложно что-либо говорить, но не сейчас, – сказал в память о умершем священник отец Ненад. – У меня не так много слов, чтобы описать Саню. Он действительно был нашим братом, моим и вашим. Теперь, может быть, наши враги, враги нашей веры и церкви радуются. Они думают, что мы ослабли на одного героя, но они ошибаются. Саша сейчас сильнее, чем когда-либо. Он перешел в армию Святого царя Лазаря».

После церемонии прощания похоронная процессия отправилась через Ниш, чтобы захоронить тело предводителя сербских «Ночных Волков» на кладбище в Горной Врежини.