В нищей Молдове оскорбляют Россию за предоставление спасительного кредита

22.04.2020, Москва, Елена Острякова

Молдавская оппозиция продолжает биться в истерике по поводу кредита в 200 млн евро, который Молдове предоставляет Россия. Ключевое слово истеричных выступлений – «Россия».

Оппозиция утверждает, что ничего хорошего из этой страны прийти не может, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бойся данайцев, дары приносящих, гласит античная поговорка. Так вот, я боюсь русских, даже когда они дают деньги», – заявил на пресс-конференции председатель Партии национального единства Октавиан Цыку.

«Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Россия – это клептократическое государство, пример диктатуры 21-го века, страны, которая экспортирует ложь, коррупцию, диктатуру и нестабильность. Россия не друг нам», – не менее «аргументировано» написал в своем блоге депутат блока ACUM Думитру Алайба.

Его коллега Кирилл Моцпан считает, что российский кредит «представляет угрозу для экономической безопасности страны», и советует поискать более выгодных вариантов в Брюсселе.

«Все кажется очевидным. Если бы Додон (президент Молдовы – ред.) взял грант от Европейского Союза, он не смог бы присвоить и использовать эти деньги для своей избирательной кампании. Вместо этого, получив кредит от Российской Федерации, у Додона не будет проблем с финансированием из этих денег предвыборной кампании на президентских выборах», – написал Моцпан в своем «фейсбуке».

Тему невыгодности займа под 2% годовых постоянно раздувает и лидер оппозиции Майя Санду. Она подробно анализирует детали соглашения о кредите и при этом сетует на его непрозрачность. Примечательно, что детали другого молдавского займа – 235 млн евро у МВФ вообще неизвестны, но это никого не возмущает.

«Истерией и лицемерием» назвал заявления оппозиции лидер фракции правящей Социалистической партии в Молдавском парламенте Корнелиу Фуркулицэ.

«Истеричные, потому что, если на прошлой неделе Майя Санду говорила, что Молдова должна взять в долг, чтобы справиться с экономических кризисом, то теперь партия Майи Санду утверждает, что необходимо отказаться от 200 млн. евро из России. Они выдумали и фальшивку о том, что ставка в 2% годовых «не является привлекательной». Это лицемерие, потому что сама Майя Санду, как и некоторые депутаты ее партии, были частью власти, которая брала в долг по значительно более высоким процентам», – написал Фуркулицэ в своем «фейсбуке».

Еще одно объяснение поведения оппозиции дал председатель Общественной организации «Заря» Михаил Ахремцев.

«Еще одна причина для истерии всяческих прозападных Алайбаек и Санду кроется в том, что из кредита, выделяемого ЕС, весомая часть пойдет на финансирование молдавских НПОшек.

А в российском кредите – финансирование НПО не предусмотрено. Что, в свою очередь, означает что все эти ТВ8, Журнал ТВ, Центры Журналистики, независимые иксперды-аналитеги, грантососущие молодежные про-пасовские организации – останутся “не у дел”.

Ну и да. В этом плане, действия ЕС, за счет Молдовы и общего кредитного долга формирующего гражданское общество при помощи реальных программ и евро, намного более эффективны, нежели действия России, опирающейся на “шаровую” работу клуба балалаечников и победоносцев 9 мая. Никоим образом не хочу обидеть русскую культуру или принизить Великую Победу, но…», – написал Ахремцев в своем «фейсбуке».