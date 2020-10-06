В Нижнем Новгороде прошёл марш оппозиции после похорон журналистки

06.10.2020, Москва, Елена Острякова

Нижний Новгород не превратился в новую протестную точку на карте России после самосожжения оппозиционной журналистки Ирины Славиной.

Сегодня состоялись ее похороны. Они не были слишком многолюдными. На панихиде сами соратники журналистки с горечью говорили, что ее жертва была напрасной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние дни я боюсь, что жертва, которую принесла Ирина, не изменит ни нас, ни других. Это похоже на момент, когда на необитаемом острове у тебя догорает последняя спичка. Ирина поставила перед нами вопрос, а живы ли мы. Кто живее: Ирина или мы», – сказал Алексей Садомовский.

Другой выступающий поспорил с кем-то, кто утверждал, что Славина покончила с собой из-за финансовых проблем. Мол, ей урезали финансирование.

«Давайте не будем притворяться и говорить гладкие слова. Она бросила вызов всем нам, пойдя на этот страшный поступок. Мы этот поступок принять не можем. Но если пепел Ирины в наших сердцах не стучит, то мы трупы и мертвецы, стружка, свернутая вокруг собственной пустоты», – сказал он.

После панихиды нижнегородские оппозиционеры прошли немноголюдным маршем к зданию областной полиции, где Славина и устроила самосожжение, и прокричали «Позор!».

Там еще три дня назад устроили мемориал из цветов. Губернатор области Глеб Никитин запретил коммунальщикам его разбирать (такие попытки были), написал в память журналистки проникновенный пост в соцсетях, а сегодня пришел на панихиду. Это сильно снизило протестный пафос, который, судя по всему, в Нижнем невелик.

губернатор Никитин

Самой резонансной акцией стала попытка активиста Алексея Аношкина разбить перед зданием МВД палатку. Делал он это почему-то с дуршлагом на голове, а рассказывал о своем «подвиге» как-то очень задорно и без скорби.

Журналистка не была одинокой. У нее была семья – муж и дочь. Кстати, девочка сразу после смерти матери встала в одиночный пикет, который многих шокировал своей неуместностью.

дочь Славиной

Раздуть дело Славиной пытаются московские либералы. Они требуют возбудить уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Напомним, что покойная написала в соцсети: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне у Славиной дома прошел обыск в рамках уголовного дела на основателя религиозной группы “Церковь летающего макаронного монстра”, признанной не территории РФ нежелательной организацией. Сама журналистка утверждала, что правоохранители искали документы, связанные с организацией «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

К Славиной у силовиков постоянно были претензии. В 2019 году на нее было составлено четыре протокола по различным статьям.

В частности, журналистку оштрафовали на 70 тыс. руб. за мелкое хулиганство после того, как она заменила буквы в названии райцентра Шахунья, сделав его матерным. Таким образом, Славина хотела наказать населенный пункт за то, что там установили мемориальную доску Сталину.

Ранее журналистке назначили штраф в 20 тыс. руб за участие в несогласованном шествии памяти Бориса Немцова.

Кроме того, издание, которое возглавляла Славина штрафовали за публикацию символики запрещенной организации без указания того, что организация запрещена.

Позднее на Ирину Славину составили протокол за репост на личной странице в соцсети новостей про форум “Свободные люди” (также нежелательная в РФ организация) и оштрафовали на 5 тыс рублей.