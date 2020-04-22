В НОД раскрыли план Запада в отношении Белоруссии

22.04.2020, Москва, Елена Острякова

Запад ведет в Белоруссии сложную игру, делая вид, будто хочет заменить нынешнего президента Александра Лукашенко на прозападного министра иностранных дел Владимира Макея.

Об этом в эфире youtube-канала «Радио НОД» заявил руководитель информационной службы Национально-освободительного движения (НОД) Роман Зыков.

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«Я считаю, что это игра. Если Запад предлагает альтернативу в виде Макея, то Россия кого-то должна поддержать. Если она не выставляет своего кандидата, то будет вынуждена поддержать Лукашенко как меньшее зло. Это абсолютно устраивает Запад. Он играет и Макеем, и Лукашенко. Его устраивает и тот, и другой. Нас Макей однозначно не устроит, но и «Батька» тоже, потому что Лукашенко будет и дальше проводить антироссийскую политику», – сказал Зыков.

Общественник считает, что в данной ситуации более активную роль должен сыграть белорусский народ.

«Нас в Белоруссии ждет война. Элиты белорусские ведут именно к этому. Если белорусский народ будет и дальше аполитичным, это приведет к войне, как на Украине и в Грузии. Народ станет заложником своего молчаливого согласия. Сейчас то время, когда нужно высказываться, формировать своих лидеров, задавать интеграционный дискурс, с которым Лукашенко не сможет не считаться», – сказал Зыков.