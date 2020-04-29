В Норвегии открыто признали поддержку военного уничтожения народа Донбасса

29.04.2020, Москва, Владимир Гладков

В Осло признали, что Норвегия поддерживает русофобскую политику Киева по уничтожению собственного народа и оказывает Украине всяческую военную поддержку в Донбассе для войны против «агрессора».

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше внимание привлёк сюжет с подготовкой норвежскими специалистами украинских военных. Примечательно, что опубликованный на сайте «Donbass Inside» материал о девяти норвежцах и трёх шведах, которые в апреле 2016 года находились в так называемой учебной поездке в Киев и по его окрестностям, был растиражирован рядом норвежских изданий.

Норвежская сторона не отрицает, что информация, которая была опубликована на сайте, в целом верная, и группа сотрудников военного училища ВВС Норвегии действительно «побывала в паре тренировочных лагерей на Украине. Основная цель этого вояжа – получить представление о ситуации на Украине, её отношениях с Россией, способах ведения гибридных войн».

Данный эпизод – один из многих в ряду примеров системной поддержки, оказываемых Норвегией киевскому руководству. Как известно, Осло безоговорочно поддержало антиконституционный переворот в Киеве, и затем очень деятельно помогает Украине в развитии военного потенциала», – отметила она.

Мария Захарова подчеркнула, что Норвегия, вместо поддержки политики Киева по геноциду собственного народа, должна вынудить Украину соблюдать Минские договорённости.

«Мы исходим из того, что Осло, следуя такой политике, осознаёт и свою меру ответственности за нынешнюю линию Киева в отношении ЛНР и ДНР.

Мы надеемся, что вместо подобных деструктивных действий, Норвегия использует свой авторитет и влияние на украинские власти для выполнения ими Минских договорённостей», – резюмировала представитель МИД.