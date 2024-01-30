В Норвегии признали несостоятельность лозунга «Победить Россию»

Константин Серпилин.  
30.01.2024 08:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


США постепенно теряют интерес к Украине и сосредотачиваются на Израиле. Из-за этого ЕС будет вести куда более сдержанную политику в отношении России.

Об этом на канале «Вопреки цензуре» заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США постепенно теряют интерес к Украине и сосредотачиваются на Израиле. Из-за этого ЕС будет...

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«Что касается потери интереса Америки к Украине, следует помнить, что Израиль всегда будет приоритетом для Вашингтона. Я также не думаю, что европейцы смогут взять на себя бремя поддержки Киева, не имея для этого достаточного потенциала. Без полной американской поддержки Европа будет гораздо более сдержанной, я вижу это на своём примере в Норвегии.

То, как наши власти разговаривают с Россией – немыслимо, если бы за нашей страной с населением в 5 миллионов человек не стояли США. Постепенный уход США приведёт и к смягчению европейской политики. Это, прежде всего, вопрос потенциала. США – великая военная держава, а европейцы – нет», – сказал Дисэн.

Он добавил, что ЕС уже стремительно теряет уверенность.

«Единодушия нет даже в самом ЕС, где Венгрия и Словакия придерживаются иного мнения. Осторожность в отношении войны явно расширяется по мере роста сомнений.

Возьмём, к примеру, лозунг «Победить Россию». Что он означает в настоящее время? Как победить крупнейшую ядерную державу мира? Неужели кто-то думает, что НАТО сможет совершить поход на Крым и не развяжет этим ядерную войну? Так что растёт не столько осознание, сколько неуверенность», – отметил профессор.

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