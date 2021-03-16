В Норвегии признали законность вхождения Крыма в состав РФ

16.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В 2014 году Крым имел полное право выйти из состава Украины и присоединиться к России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер.

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«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение – остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины», – сказал Вебер РИА Новости.

Также он подчеркивает, что никакой «аннексии» полуострова, о чем утверждают Украина и западные страны, не было.

«Не было никакой аннексии. Народ сам решил вернуться в Россию. Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием: «Мы вернулись на Родину», – напомнил собеседник агентства.

Он прогнозирует, что Запад будет вынужден признать российский статус Крыма.

«Когда западные страны устанут от своей лжи, что на полуострове притесняют крымских татар и другие малые национальности, они будут вынуждены признать Крым российским», – считает Вебер.

«Верю, что настанет время, когда жители Крыма с российскими паспортами смогут ездить в любую точку мира. Когда Запад признает Крым российским, все друзья крымчан из в различных станах мира прилетят туда и будет праздник, как семь лет назад», – подчеркнул норвежец.

Ранее Вебер не побоялся презентовать честную книгу о Крыме.

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