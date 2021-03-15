«В нос ударил зловонный Новичок!» – редакция либеральной «Новой газеты» поставила на уши Москву

15.03.2021, Москва, Елена Острякова

Либеральная «Новая газета» заявила сегодня, что подверглась химической атаке.

«Не позднее половины одиннадцатого утра сотрудники почувствовали резкий удушающий запах. Сразу приняли все меры, вызвали всех, кого надо, у нас сейчас работают МЧС и полиция, химики определяют, что это за состав и представляет ли это опасность.

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По нашим ощущениям, это похоже на химическую атаку, в любом случае этот запах не имеет природного происхождения, это не трубы разорвались, не канализацию прорвало, это, скорее всего, какие-то недоброжелатели распылили или разлили какое-то вещество с неприятным резким запахом.

Мы пока не можем ничего утверждать, пока разбираются эксперты и специалисты, но по ощущениям это была химическая атака», – заявила глава пресс-службы издания Надежда Прусенкова.

В редакции действительно ощущался резкий запах, напоминавший канализационный. По результатам замеров оказалось, что отклонений по нормам содержания вредных веществ в воздухе редакции «Новой газеты» нет. Газоанализаторы не выявили ни одного опасного вещества, включая хлор, аммиак, цианиды.

В прошлом «Новая газета» уже сталкивалась с угрозами и подозрительными происшествиями. Весной 2017 года в редакцию прислали письма с белым порошком внутри. После проверки оказалось, что он был безвреден. А осенью 2018 года в редакцию подбрасывали похоронный венок и отрезанную голову барана. Сегодня «Новая» опубликовала материал с обвинениями чеченской полиции в убийствах.