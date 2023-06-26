В новое наступление ВСУ пойдут после получения F-16

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ВСУ придется сделать оперативную паузу и остановить свое наступление, которое пока не привело к значимым результатам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

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Он не стал опровергать слова замминистра обороны Украины Анны Маляр, объявившей, что продвижение украинских войск на отдельных участках фронта составило до 7 километров.

«Это – максимум, на что они оказались способны за последние две недели. Фактически это означает, что они не смогли прорвать фронт и занять какие-то стратегические позиции. Когда я в свое время учил в академии тактику действия дивизии, нам объясняли, что первый эшелон наступающих войск прорывает фронт, потом в этот прорыв вводится другой эшелон и развивается наступление. Этого не произошло. И сейчас в Киеве заговорили уже о том, что надо сделать перерыв в «контрнаступе». Дескать, это обычное дело, если «контрнаступ» длится там месяц-два, а то и больше. Так что не грех сделать в нем перерыв», – сказал Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом он говорит, что ВСУ начнут копить силы для нового наступления и рассказал, когда его следует ожидать.

«Главная причина неуспеха ВСУ сейчас была в том, что у них не было авиационной поддержки с воздуха. Без нее наземным войскам идти в наступление – верный провал. Их техника – танки, бронетранспортеры, а также живая сила – все это становится прекрасной мишенью на поле боя для нашей армейской авиации и артиллерии. Значит, следующий шаг для ВСУ, чтобы получить возможность наступать, – получить от Запада самолеты, чтобы затем, имея поддержку с воздуха, снова наступать», – убежден эксперт.

Он говорит, что Украина получит F-16, когда закончится обучение украинских экипажей.

«Министр обороны США Ллойд Остин говорит, что для их обучения потребуется шесть месяцев. Украинский военный министр Резников заявляет, что его летчики смогут освоить F-16 за четыре месяца. Это значит к зиме Киев завершит свою «оперативную паузу» и снова заговорит о «контрнаступе». Если, конечно, этим их планам не помешает погода, распутица, ну и, конечно, российский Генштаб», – приходит к выводу Гундаров.

А вот военный эксперт Василий Дандыкин обращает внимание на серьезные встречные бои на Краснолиманском и Сватовском направлениях.

«В этом районе проводятся взаимные атаки: и мы, и они пытаемся идти вперед. Бои жесткие, украинским частям постоянно подбрасывают подкрепление. Местность непростая, много лесов. И там у нас есть реальные успехи. Противник атакует, но мы оттесняем его, занимаем высоты. Думаю, еще недолго осталось, и ЛНР будет полностью освобождена», – сказал Дандыкин «Известиям».

По его словам, это направление «дает возможность выйти российской армии с севера к Славянску и Краматорску в ДНР, а противнику — к Северодонецку и Лисичанску».

Напомним, что почти год назад Минобороны РФ объявило об освобождении ЛНР.

«Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской народной республики», – говорилось тогда в официальном сообщении российского оборонного ведомства.