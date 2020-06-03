В новое «правительство» Косово вошли два сербских министра

03.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Ассамблея Косово 61 голосом против 24 проголосовала за «правительство» представителя партии умеренной албанской националистической интеллигенции Демократическая лига Косово экономиста Авдулы Хоти.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего в новый «кабинет», сформированный альянсом ДЛК, Альянсом за будущее Косово, Инициативой для Косово, «Сербским списком» и партиями этнических меньшинств, войдут шестнадцать министров и четыре вице-премьера.

«Мы – нация, которой необходимо правительство, которое будет служить людям, а не экспериментировать, – сказал вступая в должность Хоти. – Я верю, что мы можем построить демократическое общество и государство. Мы хотим укреплять сотрудничество между различными частями нашего общества.

Наше правительство будет основываться на этих принципах. У нас будут другие приоритеты – это укрепление целостности, борьба с коррупцией и организованной преступностью, диалог с Сербией при посредничестве ЕС и США. Соглашение между Косово и Сербией закончится взаимным признанием, что обеспечит стабильность в Косово и обеспечит интеграцию в ЕС».

Авдула Хоти выступает перед Ассамблеей Косово

При этом за представителями «Сербского списка» в новом «кабинете» выделены два министерских кресла – заместителем премьер-министра и министром местного самоуправления станет мэр Северной Митровицы Горан Ракич, а министром по делам общин и репатриантов останется Далибор Евтич.

«ДЛК и «Сербский Список» согласны с тем, что они будут усердно работать в интересах граждан, и, прежде всего, путем укрепления верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью любого вида экстремизма, уважения прав сербских граждан в соответствии с действующей Конституцией и законами, экономического развития, – говорится в соглашении заключенном между партией косовских сербов и партией сформировавшей новый «кабинет». – Правительство будет настаивать на расширении экономических прав и возможностей всех граждан, особенно учитывая муниципалитеты с преобладанием сербов через соответствующие инструменты финансовой поддержки, развития предпринимательства, инвестиций в сельское хозяйство и государственно-коммерческого партнерства.

ЛДК и «Сербский список» не поддерживают движение неприязни (между албанской и сербской общиной – ред.), инициированное другими партиями в парламенте».

При этом, что характерно, в отличие от ДЛК, провозгласившей «взаимное признание с Белградом», «Сербский список» последовательно выступает за то, что Косово является неотъемлемой частью Сербии.

При этом, пока в Ассамблее Косово проходило голосование по «правительству», возле здания Ассамблеи Косово собрались толпы протестующих сторонников отставленного «кабинета» Альбина Курти и его «Самоопределения», требовавших досрочных выборов (Хоти получил мандат на формирование «кабинета» от «президента» Хашима Тачи, чьи полномочия подтвердил «Конституционный суд» Косово).

Сторонники Курти требовали досрочных выборов

В свою очередь, представитель Дональда Трампа на переговорах между Косово и Сербией Ричард Гренелл приветствовал избрание нового «правительства». Ранее американский чиновник ушел со своего поста в Госдепе США и перестал быть послом в Германии, чтобы полностью сконцентрироваться на косовском вопросе.