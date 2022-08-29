В Новофёдоровке снова купаются туристы и летают Сушки
Жителям поселка Новофедоровка, пострадавшим от взрывов на военном аэродроме «Саки», выплатили более 28 миллионов рублей компенсации.
Детский сад и поселковую школу готовят к 1 сентября, военные продолжают полеты, а курортники – отдых на Черном море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Компенсацию по 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, 50 тысяч рублей в случае повреждения имущества, 100 тысяч рублей в случае его полной утраты выплачивают из республиканского бюджета.
«Выплачены уже практически 60% пособий по 10 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей, а также ведется сегодня работа, изготавливаются локальные сметы на оказание материальной помощи для того, чтобы восстановить окна и двери во всех квартирах, которые понесли ущерб», – сообщил «Крым 24» глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак.
В минувшие выходные на центральной площади Новофедоровки собрали всех автовладельцев, чьи машины пострадали от взрывов. На каждую составили акт о характере повреждений, чтобы компенсировать ремонт из внебюджетных источников.
Вопреки утверждениям украинских «экспертов» об уничтожении портовой инфраструктуры, полеты на аэродроме продолжаются, чему свидетелями являются многочисленные туристы, выбравшие Новофедоровку для отдыха в конце лета.
Напомним, серия взрывов на аэродроме «Саки» произошла 9 августа. По информации Миноброны РФ на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Однако специалисты склоняются к атаке беспилотника на ангар с топливом. При этом авиационная техника на аэродроме не была повреждена, поскольку находилась в стороне от эпицентра взрыва.
Основная взрывная волна пошла в сторону поселка. Среди гражданских лиц 14 человек получили травмы и 1 погиб. В основном люди поранились разбитым стеклом и кусками шифера, разбросанных взрывной волной. Оперативное вмешательство потребовалось только одному человеку, остальных отпустили домой после обработки ран. Повреждения получили 62 многоквартирных дома и около 40 частных. В восстановлении нуждаются около 20 торговых объектов.
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