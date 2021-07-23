В новой Конституции Белоруссии отказались от военного союза с Россией

23.07.2021, Москва, Елена Острякова

В поправках к Конституции Белоруссии, обещанных Александром Лукашенко, предлагается провозгласить бывшую советскую республику нейтральным государством. При этом указывается, что страна может входить в военные блоки.

Арестованный в дни Беломайдана, но затем приближенный к власти политолог Юрий Воскресенский объяснил это желанием не злить западных соседей союзом с Россией. Об этом он заявил и интервью youtube-каналу PolitWera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы почему ушли от закрепления в Конституции военного союза с РФ, потому что повлечет изменение военно-политических доктрин всех наших стран-соседей. Могут ухудшиться и экономические отношения. Поэтому мы решили не дергать тигра за усы, оставить стремление к нейтральному статусу, но, понимая, что это сейчас нонсенс, мы закрепляем в Конституции необходимость коллективной обороны. Все это можно сделать в обычных договорах или концепциях. Необязательно вносит это в Конституцию, особенно сейчас, когда нас пытаются сделать изгоем для всего мира», – сказал Воскресенский.

Его объяснения счёл неубедительными председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов.

«Российско-белорусский союз – это объективный политический факт, и все, кто мог, уже сделали из этого соответствующие выводы, соответствующие поправки в своих военных доктринах. От того, что этот факт будет зафиксирован на уровне Конституции, в отношениях с соседями вряд ли что-то изменится», – сказал Агафонов.

Белорусский общественный деятель Александр Скурчаев считает, что таким образом власть «бросает кость» националистам.

«Это кость в пользу националистов для того, чтобы им сказать примерно следующий тезис: «это поправки не так уж и плохи. Вы хотите, чтобы Беларусь была максимально оторвана от Москвы – мы прямо в конституции прописываем, что мы стремимся к внеблоковому статусу». Здесь задача запихать какие-то плюшки, чтобы это встретило меньше сопротивления со стороны общества», – сказал Скурчаев.

Российский политолог Вячеслав Сутырин, напротив, полагает, что такая поправка усилит раздор в белорусском обществе.

«Сохранение нейтралитета как цели накаляет амбивалентность внутри белорусского общества и госаппарата с трендом на углубление внутреннего конфликта. Это – проблема и для России как союзника. Из такого проекта Конституции следовало бы, что сотрясение августа 2020 года не привело к оформлению внятного вектора движения Минска. Вероятно, окончательное решение этого вопроса оставлено за Александром Лукашенко. Внешне это выглядит так, что аппарат не готов менять логику политики прошлых лет и ждет политической воли первого лица. Но противников революций в РБ такой проект ещё больше запутывает (а скептицизм в России усиливает), ведь все понимают, что, как вчера, сегодня не получится. Стабильной основы развития «нейтральное позиционирование» не даст, но приведёт к более жёсткому кризису», – написал Сутырин в своем телеграм-канале.