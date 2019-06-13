В новой Раде не будет оппозиции к Зеленскому – журналист

13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В новом созыве ВР Украины у партии Владимира Зеленского “Слуга народа” будет доминирующее большинство, а в то же время оппозиции у президенскоцй силы не будет, даже если какая-то фракция формально себя обьявит оппозиционной.

Такой прогноз высказал на странице в соцсети известный киевский политблогер и журналист Вячесоав Чечило, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Многих заботит вопрос, кто из «оппозиционеров» окажется в коалиции у Зеленского? Или, если проще, кто ляжет под новую власть? Ответить на него проще простого – все. Потому что ни облэнерго, ни облгазы, ни химические, ни металлургические комбинаты в оппозиции к власти не бывают. При этом не обязательно такое сотрудничество будет формализировано. Но, как и в этой Раде, формальный статус оппозиции никак не будет мешать «оппозиционерам» голосовать за провластные законопроекты, когда кто-то очень убедительно попросит”, – написал он.

Отметим, украинская металлургия – это вотчина олигарха Рината Ахметова, одного из спонсоров Оппоблока, обьединившегося в один список с партией мэров “Доверяй делам” и партией “Возрождение”. Во главе списка – нардеп Евгений Мураев. В тоже время химкомбинаты и облэнерго- это вотчина олигарха Дмитрия Фирташа – одного из спонсоров оппозиционной платформы “За жизнь” Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича.

Ранее блогер Вячеслав Чечило также писал о том, что “самое плохое в Зеленском то, что у него нет оппозиции”.

“В стране нет ни одного политика, который не то чтобы мог составить Зеленскому конкуренцию, но хотя бы мог его критиковать, не вызывая у избирателя рвотный рефлекс”, – сетует журналист.

“И это печально. Одну власть без оппозиции мы уже пережили – чем она кончила все видели”, – подводит итог он.