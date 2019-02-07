07.02.2019, Киев, Михаил Рябов

В новосозданной церковной структуре на Украине начались междоусобные конфликты из-за желания самозванного «патриарха Киевского» Филарета сохранить ключевое влияние своей группировки и титул, хотя это и не предусмотрено томосом, дарованным в Стамбуле.

Скандал разгорелся вокруг первого заседания Синода ПЦУ, которое состоялось накануне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу поделиться только мнением архиереев ПЦУ. Несмотря на то, что Филарет со своим синодом (синод бывшего КП) решили нагло въехать в новосозданную ПЦУ, по сути это был синод Филарета, с добавлением трех голосов, вместе взятых, от остальных церквей. Так вот, чтоб не быть многословным, хочу сказать, что архиереи ПЦУ не считают синод 5 февраля полномочным, а просто репетицией», – с таким заявлением в Facebook выступил раскольнический «епископ» Адриан Кулик.

«Согласно Уставу и Томосу я должен быть членом Священного синода. Но меня на заседание не пригласили, я на нем не был. Я понятия не имею, что это было за собрание, которое состоялось 5 февраля», – возмутился «митрополит» Михаил Зинкевич, который ранее рассматривался в качестве претендента на пост «предстоятеля» ПЦУ.

Бывший глава УАПЦ Макарий Малетич в открытую потребовал от Филарета прекратить считать себя главным.

«Есть один человек, который дальше не сдается и руководит так, как ему нравится. Я сказал свое мнение, как бывший предстоятель, чтобы такого больше не было, потому что никто ни с кем не советовался (относительно назначений членов «Синода», – ред.)», – цитирует Малетича «Союз православных журналистов».

Экс-глава УАПЦ не исключил, что недовольные члены «ПЦУ» теперь будут жаловаться на Филарета в Стамбул.