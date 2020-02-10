10.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Финансы, Экономика
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В новом году доходы украинского бюджета падают


Доходы украинского бюджета за первый месяц этого года не только не выросли, как это планировала власть, но и значительно упали.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Скаршевского, падение видно, в первую очередь по отчислениям в бюджет с украинской таможни, которые сократились на 20%.

«Планировали, что импорт, который облагается пошлинами, возрастет в январе на 11%, а он не то, что не возрос – физический импорт, в тоннах, в килограммах, а он еще и упал на минус два-три процента… По факту, факт 2020 года, дохода бюджета, ниже, чем прошлогодний. То есть настолько все плохо – не то, что план не выполнили, а просто доходы в абсолютном значении, доходы в январе ниже, чем доходы бюджета в январе 19-го, прошлого года. А по таможне доходы фактически в 20-м году, в январе на 20% ниже, чем в январе 19-го года. Так что, с бюджетом все очень плохо», – заявил Скаршевский

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