05.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика
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В новом правительстве Украины будет меньше безумств – но фрики ещё остались




Смена правительства Украины может привести к изменениям в некоторых сферах социально-экономической жизни Украины, хотя и очень ограниченного характера.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Евгений Филиндаш.

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«Обновление состава Кабмина внушает оптимизм, хотя и очень осторожный, на улучшение в некоторых сферах. Конечно, от этого нельзя ожидать каких-либо подвижек на Донбассе или в отношениях с Россией, но ряд направлений изменения в лучшую сторону могут затронуть.

Хотя бы часть из нового состава Кабмина были связаны с работой в реальном секторе экономики.

Премьер, например, имеет опыт работы в реальной экономике, пусть и незначительный. И это – его отличие от Гончарука, который вообще не представлял себе что это такое, был чистым грантоедом.

Уходят гуманитарные министры, Бородянский и Новосад. Это тоже внушает некоторые надежды на то, что может произойти некоторое изменение гуманитарной политики, которая при том правительстве была абсолютно такой же, как и при Порошенко.

Можно надеяться, что прекратится уничтожение остатков социального государства, например медицины. Илья Емец, который возглавил Минздрав – это человек, который пользуется авторитетом во врачебной среде. И он имеет большой опыт.

В общем, есть шанс на некоторую стабилизацию, прекращение разрушения всего и вся, которое происходило при предыдущем Кабмине», – резюмировал эксперт.

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