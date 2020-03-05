В новом правительстве Украины будет меньше безумств – но фрики ещё остались
Смена правительства Украины может привести к изменениям в некоторых сферах социально-экономической жизни Украины, хотя и очень ограниченного характера.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Евгений Филиндаш.
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«Обновление состава Кабмина внушает оптимизм, хотя и очень осторожный, на улучшение в некоторых сферах. Конечно, от этого нельзя ожидать каких-либо подвижек на Донбассе или в отношениях с Россией, но ряд направлений изменения в лучшую сторону могут затронуть.
Хотя бы часть из нового состава Кабмина были связаны с работой в реальном секторе экономики.
Премьер, например, имеет опыт работы в реальной экономике, пусть и незначительный. И это – его отличие от Гончарука, который вообще не представлял себе что это такое, был чистым грантоедом.
Уходят гуманитарные министры, Бородянский и Новосад. Это тоже внушает некоторые надежды на то, что может произойти некоторое изменение гуманитарной политики, которая при том правительстве была абсолютно такой же, как и при Порошенко.
Можно надеяться, что прекратится уничтожение остатков социального государства, например медицины. Илья Емец, который возглавил Минздрав – это человек, который пользуется авторитетом во врачебной среде. И он имеет большой опыт.
В общем, есть шанс на некоторую стабилизацию, прекращение разрушения всего и вся, которое происходило при предыдущем Кабмине», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
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