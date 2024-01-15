В новом соглашении с Украиной Лондон передумал забирать российские активы

Анатолий Лапин.  
15.01.2024 09:40
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы


В так называемом соглашении о безопасности, подписанном Великобританией и Украиной, Лондон отказывается изымать замороженные российские деньги, но предлагает оставить их до тех пор, пока РФ не выплатит репарации.

Об этом в эфире интернет-канала журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В так называемом соглашении о безопасности, подписанном Великобританией и Украиной, Лондон отказывается изымать замороженные...

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По мнению Ермолаева, Лондон услышал заявления российского МИД и официальных лиц о жесткой реакции в ответ на попытку конфисковать активы.

«В этом соглашении зашита очень интересная формула, связанная с суверенными ресурсами России, если вы обратили внимание. До этого подписания трактовка судьбы российских денег была достаточно однозначной – нужно их как-то оформить, изъять и потратить на восстановление Украины в ходе войны, после войны, и ломались копья, как забирать. И позиция России была однозначной – как только посягнете, мы это будем рассматривать как посягательство на наш суверенитет. Это звучало от МИД, от первых лиц», – сказал эксперт.

«В тексте соглашения есть новая формула. Суть этой формулы: Великобритания, подписывая соглашение о безопасности, по сути заявляет, что она поддерживает Украину в плане освобождения, требований по репарациям для восстановления Украины, она будет поддерживать замороженные средства до тех пор, пока Россия не компенсирует потери.

То есть речь идет не о конфискации и передаче Украине, а о том, что возможна какая-то ситуация, в которой Россия, признавая нанесенный ущерб, будет его компенсировать. И в этом случае, возможно, получит назад средства, замороженные в частности Великобританией. Это – формула, внимательно прочтите пункт», – заявил Ермолаев.

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