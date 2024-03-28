В новую фазу конфликта Украина входит с плохими показателями – переживания львовского русофоба

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина входит в новый период эскалации с опустошенными складами, снарядным голодом и тяжелой ситуаций с сухопутными войсками.

Об этом в эфире украинского эмигрантского радио «UA Chicago» заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина входит в новый период эскалации с опустошенными складами, снарядным голодом и тяжелой ситуаций...

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«Все-таки, сухопутная война имеет наиболее решающее значение и как раз тут у Украины, у нас плохо. Весь ход сухопутных событий, начиная с очень прогнозированной, ожидаемой и абсолютно не чудесной, довольно предсказуемой потери Авдеевки, это конец прошлого года, начинается очень проблемная фаза Украины из-за того, что снарядный голод дает свое», – сказал русофоб.

«Все аналитики прогнозируют, и мы входим с этим в эту эскалационную фазу – это нужно понимать. Например, The Economist называет пропорцию снарядов 5 к 1. То есть к нам прилетает 5, от нас летит 1. Эта пропорция никуда не годится и тяжело с этим быть», – заявил Дроздов.

 

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