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Украина входит в новый период эскалации с опустошенными складами, снарядным голодом и тяжелой ситуаций с сухопутными войсками.

Об этом в эфире украинского эмигрантского радио «UA Chicago» заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все-таки, сухопутная война имеет наиболее решающее значение и как раз тут у Украины, у нас плохо. Весь ход сухопутных событий, начиная с очень прогнозированной, ожидаемой и абсолютно не чудесной, довольно предсказуемой потери Авдеевки, это конец прошлого года, начинается очень проблемная фаза Украины из-за того, что снарядный голод дает свое», – сказал русофоб.

«Все аналитики прогнозируют, и мы входим с этим в эту эскалационную фазу – это нужно понимать. Например, The Economist называет пропорцию снарядов 5 к 1. То есть к нам прилетает 5, от нас летит 1. Эта пропорция никуда не годится и тяжело с этим быть», – заявил Дроздов.