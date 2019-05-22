В новые лидеры партии Зеленского прочат русскоязычного политтехнолога Разумкова

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лидером президентской партии “Слуга народа” может стать политтехнолог Дмитрий Разумков, получивший известность в качестве публичного лица кампании нынешнего президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал заместитель главы администрации Зеленского Руслан Рябошапка.

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Рябошапка отметил, что партию должен был возглавлять Иван Баканов, но он получил другую должность – заместителя председателя Службы безопасности Украины.

“… очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно возглавит избирательный список”, – сказал заместитель главы АП.

Он также предположил, что Разумков станет новым лидером “Слуги народа”.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил своего близкого друга и бизнес-партнера Ивана Баканова, который был одним из претендентов на должность главы АП, первым заместителем главы СБУ. первым заместителем Главы Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Как сообщает киевское издание Страна.ua, Иван Геннадьевич Баканов, 1974 г. р., уроженец Кривого Рога, близкий друг Владимира Зеленского. Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве. С 25 января 2013 г. — руководитель ООО “Квартал 95”. С декабря 2017 – лидер партии “Слуга народа”.

Дмитрий Разумков – старший сын ныне покойного первого помощника президента Леонида Кучмы Александра Разумкова. За его плечами – опыт работы в коммерческом, государственном секторах и сотрудничество с Партией регионов. Последние несколько месяцев он – политический консультант Владимира Зеленского.

Дмитрий Разумков имеет родного по отцу брата – Глеба, который родился в гражданском браке главного редактора “Зеркало недели” Юлии Мостовой и Александра Разумкова. Глеба усыновил политик Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.

В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Вышел из партии тогда, когда Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года. Разумков говорит, что никогда не был политтехнологом Партии регионов: “Мне тогда было 22 года. Мой приход в Партию регионов был осознанный после 2004 года. Я не поддерживал Виктора Ющенко. И так я попал в Партию регионов. Я никогда не был в молодых Регионах. Это – фейк. Пришел туда, потому что я не воспринимал ситуацию в государстве в 2004, 2005 и 2006 годах “,.

В 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко. В свое время именно Александр Разумков, отец Дмитрия, предложил банкира Тигипко на должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам в правительстве Павла Лазаренко. Тигипко и Разумков были знакомы еще со времен работы в комсомоле.

Интересно, что Разумков публично принципиально говорит по-русски. “Пока у нас российская агрессия, пока у нас есть желание российского государства защищать русскоязычное население, то во время эфиров я использую исключительно русский язык. Потому что я считаю, что не надо приезжать на танках, приходить с пулеметами, автоматами и “зелеными человечками” и защищать меня как русскоязычное население”, – объясняет Дмитрий Разумков свою позицию.