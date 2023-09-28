В новых регионах детей вовлекают в диверсионную деятельность

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Госдума приняла в I чтении поправки в статью УК РФ о публичных призывах к экстремистской деятельности, в том числе среди детей. Это особенно касается детей, живущих в новых регионах России.

Об этом журналистам в кулуарах Госдумы заявил депутат Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы видим, как Запад вовлекает детей, особенно в новых субъектах РФ, в диверсионно-террористическую деятельность. Оправдание и вовлечение в наркопотребление. Это все звенья одной цепи. Внутреннее воздействие на нашу детскую целевую аудиторию. Задача законопроекта проста: найти виновного и привлечь его к строгой уголовной ответственности», – сказал Пискарев.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что экстремисты зачастую играют на тщеславии подростков, убеждая их в допустимости и привлекательности своей идеологии.

«Часто на такие преступления идут не по идеологическим соображениям, а из-за какого-то непомерного честолюбия, гипертрофированной жажды внимания. Мы должны бороться с этим среди молодежи. Лишив лиц, склонных к таким проявлениям, их «славы», мы снимем значительную долю рисков», – сказал Слуцкий.

ЛДПР предлагает минимизировать информацию в СМИ об экстремистах и запретить публиковать фото преступников.

Законопроект предусматривает наказание от штрафа до 300 тыс. рублей и до 5 лет лишения свободы. Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма.