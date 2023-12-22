В новых регионах явка на выборы будет выше, чем в целом по России

Для новых регионов президентские выборы имеют большее значение, чем для остальной России.

Об этом политолог Алексей Чеснаков заявил на своем ютуб-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по той активности, которая была в новых регионах в единый день голосования 11 сентября, думаю, что уровень голосования будет очень высоким. Для них эти выборы принципиально важны. Ведь 11 сентября были местные выборы, то теперь будет федеральная кампания, в которой выбирается общероссийская власть.

Глава государства – это особое значение имеет для этих регионов. Поэтому, может быть, явка будет выше той, которая была, но будет зависеть от разного рода вопросов, связанных с безопасностью», – сказал Чеснаков.