В новых регионах явка на выборы будет выше, чем в целом по России

Елена Острякова.  
22.12.2023 22:29
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Для новых регионов президентские выборы имеют большее значение, чем для остальной России.

Об этом политолог Алексей Чеснаков заявил на своем ютуб-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для новых регионов президентские выборы имеют большее значение, чем для остальной России. Об этом...

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«Судя по той активности, которая была в новых регионах в единый день голосования 11 сентября, думаю, что уровень голосования будет очень высоким. Для них эти выборы принципиально важны. Ведь 11 сентября были местные выборы, то теперь будет федеральная кампания, в которой выбирается общероссийская власть.

Глава государства – это особое значение имеет для этих регионов. Поэтому, может быть, явка будет выше той, которая была, но будет зависеть от разного рода вопросов, связанных с безопасностью», – сказал Чеснаков.

На выборах 11 сентября явка в новых регионах составила примерно 70%., а в целом по России- 43%.

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