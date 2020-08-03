В ноябре война охватит всю Украину – Соскин

03.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Уже этой осенью на Украине начнутся революционные процессы, война придет даже в города с населением менее ста тысяч человек.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соскина общественное недовольство выплеснется наружу после местных выборов на Украине.

«Для Украины наступят события самые серьезные после 25 октября. Вот это уже начнется жизнь, когда структурируется политическая власть в городах. Если бы оставили мажоритарную модель для всех городов до 100 тысяч, то это была бы одна ситуация, а так они же ввели политическую модель, а партии у нас – это клановые организации, структуры, анклавы кланово-корпоративных групп разных, которые есть, поэтому естественно, что война перенесется на все города, причем, я думаю, даже ниже десяти тысяч.

Украину ждет просто с ноября месяца колоссальный кризис власти по всем направлениям – вертикали, горизонтали. И чем больше Зеленский, все эти ребята будут пытаться закручивать гайки», – заявил Соскин.