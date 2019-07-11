В обход Додона и Козака: Санду предложила Зеленскому вместе нагадить Приднестровью

11.07.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает за ужесточение контроля на украинско-приднестровской границе, которую она называет украинско-молдавской.

Об этом она сказала сегодня в Киеве, где встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим установить постоянный и полноценный совместный контроль над границей для того, чтобы защитить границу от преступности и контрабанды», – заявила Санду.

Сегодня перед визитом в Киев с заявлением на эту тему выступил советник Санду в области внешней политики Владислав Кульминский. Он потребовал отставки посла Молдавии в Австрии и ОБСЕ Виктора Осипова, который якобы является одним из организаторов контрабанды сигарет через приднестровский регион.

«В 2014 году через Приднестровье прошло 10 млрд сигарет. В 2015 году, после того, как Украина запретила экспорт сигарет через Приднестровье, Шор (бизнесмен Илан Шор бежал из Молдавии после смены власти – ред.) легализовал незаконный экспорт сигарет через магазины беспошлинной торговли в приднестровском регионе. Объемы контрабанды значительно увеличились в 2019 году — только в мае почти миллиард сигарет», — написал Кульминский у себя в «Фейсбуке».

Он предложил закрыть магазины duty-free на территории Приднестровья, обсудить с украинской стороной совместный контроль приднестровского сегмента границы и открыть еще восемь совместных контрольно-пропускных пунктов, а также продлить мониторинговую миссию Евросоюза по приграничной помощи в Молдавии и Украине (EUBAM).

Через несколько часов сама Санду опубликовала в «Фейсбуке» рассекреченную информационную записку, из которой следует, что 75% товаров из duty-free незаконно попадали в Молдову. Причем некоторые товары сразу поставляли в страну, а часть товара контрабандой перевозили в Украину и Румынию.

Украина и Молдавия открыли совместные пункты пропуска на приднестровской границе в 2017 году. Президент Приднестровья Вадим Красносельский расценил этот шаг как начало экономической блокады непризнанной республики.