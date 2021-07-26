26.07.2021, Москва, Александр Ростовцев
 
Авторская колонка, Дзен, Запад, Индия, Иран, Китай, Общество, Политика, Россия, Торговля, Транспорт, Экономика
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В обход «Триморья» и других пиратов. Товары пойдут по рекам из Китая в Финляндию

На прошлой неделе гендиректор АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов представил президенту России...

На прошлой неделе гендиректор АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов представил президенту России проект контейнерных перевозок через Каспийское море и далее по Волге на Северо-Запад России и, если возникнет такая потребность, то и в Финляндию.

Обычно президента России чиновникам сложно удивить, но тут Путин удивился и задал уточняющий вопрос: «Через Каспий в Хельсинки?»

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«Есть возможность взять груз на севере Ирана либо на западе Китая и через порт Оля довезти до Хельсинки. От Оли до Хельсинки судно будет идти со скоростью 19 км/ч семь-восемь дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких проблем с застрявшими пароходами в Суэцком канале», – пояснил глава ОСК.

Оля – небольшой морской порт в селе Оля Лиманского района Астраханской области, расположенный в 100 км южнее Астрахани, на 67-м километре Волго-Каспийского канала. По отзывам водников, портовые службы Оли отличаются чёткой и слаженной работой, есть и большой потенциал для роста.



Точный маршрут, по которому планируется осуществлять контейнерные перевозки, выглядит следующим образом: через Каспий в Волгу, затем Волго-Балтийский канал, канал имени Москвы, а Москва, как известно, порт пяти морей – Черного, Каспийского, Азовского, Белого и Балтийского. И далее – в Питер – от Северного речного порта в Химкинском водохранилище по системе полноводных рек и больших каналов, построенных ещё в советское время.

По словам главы ОСК, при желании, грузы из Каспия можно перемещать и в Белое море, «правда, там габариты чуть поменьше, поэтому грузоподъемность будет чуть поменьше».

Перевозка грузов по крупным водным артериям России должно стимулировать гражданское судостроение. Соответственно, международному транспортному коридору Юг – Север по независимым от других стран маршрутам – следует уделить первостепенное внимание.

По словам Рахманова, в настоящий момент с транспортными организациями обсуждается себестоимость подобных перевозок.

Если проект Южного транспортного пути будет одобрен правительством, ОСК уже в следующем году начнёт разработку контейнеровоза. Но перед тем, как начать строить суда и перевозить грузы, предстоит выполнить большой объём гидротехнических работ. В частности, в районе Городца Нижегородской области могут ходить суда с осадкой не более 2,6 м, тогда как для перевозки полного груза из Китая по паспорту необходимо иметь осадку в 3,6 м.

Огромный транспортный потенциал российских рек и каналов практически не используется. В настоящее время на речные перевозки приходится жалкие 3% грузопотока, тогда как в советское время по рекам доставлялось в семь раз больше товаров.



Перевозкой грузов по Каспию и дальше, по Волге, весьма заинтересован иранский бизнес, уже несколько лет потихоньку инвестирующий в порты Астрахани. Для китайцев проект тоже должен выглядеть привлекательно, поскольку доставка товаров из западного Китая в Петербург и Хельсинки будет идти главным образом по территории России – в кратчайшие сроки и абсолютно безопасно.

По мнению экспертов, главными проблемами в осуществлении водного пути из Китая или Ирана в Хельсинки по российским рекам является не отсутствие специальных судов и даже не локальное мелководье.

Куда хуже отсталая инфраструктура и правовая неурегулированность, сохранившаяся со времён дикой приватизации, когда порт принадлежит одному собственнику, причалы – другому, припортовая железнодорожная ветка – третьему и т.д.

Соответственно, у каждого хозяйчика свои виды на ведение бизнеса, распределение прибылей и даже будущее сооружений, оборудования и инвентаря. Вот и выходит, как говорят китайцы, что вместо единого дракона придётся иметь дело с миллионом ящериц.

Таким образом, на передний план выходит политическая воля руководства страны. Если будет воля, то углубить дно и построить сухогруз – дело техники.

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