В обмен на последний транш помощи Вашингтон потребует от Киева признать утрату территорий

Елена Острякова.  
26.04.2024 23:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 159
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевские власти и их западные кураторы не сходятся во взглядах на гипотетическую победу Украины.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил советник по Центральной и Восточной Европе консалтинговой фирмы Teneo Андрюс Турса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские власти и их западные кураторы не сходятся во взглядах на гипотетическую победу Украины....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Официально Киев по-прежнему стремится освободить все территории, оккупированные с 2014 года, но мало кто считает это реалистичным в ближайшей и среднесрочной перспективе. Между Киевом и его союзниками также отсутствует общее видение того, что означает украинская ”победа”, и какие шаги и ресурсы потребуются для ее достижения», – сказал Турса.

Он допускает, что возобновление военной поддержки США может предотвратить военное поражение Украины в 2024 году, но утверждает, что Запад чувствует «опасность чрезмерной зависимости Киева от военной помощи США».

«Дискуссии об альтернативных вариантах урегулирования, приемлемых для Киева, могут возобновиться позже в 2024 году, поскольку доля украинского населения, готового рассмотреть территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий на мир, последовательно растет», – сказал Турса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть