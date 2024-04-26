В обмен на последний транш помощи Вашингтон потребует от Киева признать утрату территорий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевские власти и их западные кураторы не сходятся во взглядах на гипотетическую победу Украины.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил советник по Центральной и Восточной Европе консалтинговой фирмы Teneo Андрюс Турса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Официально Киев по-прежнему стремится освободить все территории, оккупированные с 2014 года, но мало кто считает это реалистичным в ближайшей и среднесрочной перспективе. Между Киевом и его союзниками также отсутствует общее видение того, что означает украинская ”победа”, и какие шаги и ресурсы потребуются для ее достижения», – сказал Турса.

Он допускает, что возобновление военной поддержки США может предотвратить военное поражение Украины в 2024 году, но утверждает, что Запад чувствует «опасность чрезмерной зависимости Киева от военной помощи США».

«Дискуссии об альтернативных вариантах урегулирования, приемлемых для Киева, могут возобновиться позже в 2024 году, поскольку доля украинского населения, готового рассмотреть территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий на мир, последовательно растет», – сказал Турса.