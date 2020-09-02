В обмен на спасение Лукашенко пообещал слушаться Кремль – Юсин

02.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал следовать просьбам и рекомендациям России в ответ на помощь из Москвы и сохранение себя у власти.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Юсина, России выгоден ослабевший Лукашенко, и главная задача сейчас – не допустить его «виляния» после того, как ситуация в Белоруссии выровняется.

«Сейчас ситуация такая, что его падение допустить нельзя. Более того, то, что сейчас происходит, если отключиться от эмоций и подхода «свой-чужой», а немножко посмотреть отстраненно, может быть, даже выгодно России, потому что Лукашенко, с одной стороны, удержался, но выходит из этого кризиса он сильно ослабевшим.

Закончились все его геополитические виляния. Для Запада он уже чужой, и теперь он должен плавно приплыть в объятия России. Хотя, плавно, конечно, не получится – он ершистый. Вот то, что сегодня мы вспоминали его высказывания – это будет периодически продолжаться.

Сейчас наша задача – добиться того, что, когда Лукашенко почувствует, что ситуация поправляется, – все не вернулось на круги своя и снова не начались попытки нас втемную использовать.

Но, насколько я знаю, общался даже сегодня с людьми, которые из Москвы туда приезжали – кто-то консультировать, а кто-то довольно жесткие беседы с белорусскими коллегами проводить в обмен на ту помощь, которую Москва Минску оказывает, Лукашенко некоторые наши настоятельные советы обещал выслушивать и следовать им», – заявил Юсин.