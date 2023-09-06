«В обороне не отсидеться, впереди кровавая битва» – Украина получила новую партию урановых боеприпасов

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США передали Украине очередной пакет военной помощи на 175 миллионов гривен, в том числе боеприпасы с обеднённым ураном.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Еврмак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США передали Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов долларов. Он включает: 120-мм боеприпасы с обеднённым ураном для «Абрамсов»; Оборудование для обеспечения систем ПВО; Дополнительные боеприпасы для «Хаймарсов»; Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; 81-мм миномётные системы и снаряды; Ракеты TOW; Противотанковые системы «Джавелин» и AT-4; Более 3 млн патронов для стрелкового оружия, и другое», – написал Ермак.

Комментируя поставки, помогающий бойцам СВО писатель из Чечни Герман Садулаев уверен, что такие поставки небольшими порциями могут продолжаться сколько угодно.

«Надо признать, что наступление врага продолжается. Натиск не ослабевает уже третий месяц, а где-то ещё и усиливается. Да, враг не жалеет ни людей, ни техники. А зачем ему что-то или кого-то жалеть? По поводу техники: у хохла безлимитный тариф на поставку танков, САУ, арты, броневиков, РСЗО и всего прочего, а также БК и запчастей от стран НАТО. Да, поставки идут мелкими порциями, дозировано, но они никогда не прекратятся. Безлимит. На данный момент мы уничтожили, кто-то посчитал, всего около 2% техники НАТО. Пока мы уничтожим ещё 2%, ВПК стран НАТО произведёт два раза по столько же. Эта музыка будет вечной. «Перемалывать» технику НАТО – всё равно что вычерпывать реку», – написал он в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что и украинцы закончатся очень нескоро, но и после этого Киев продолжит воевать.

«Киев уже не очень зависит от собственного мобилизационного ресурса. Уже практически подключен к войне людской ресурс Польши. Поляки заходят целыми готовыми полками. На некоторых участках фронта в радиоэфире вообще нет украинской речи – только польская. Сколько поляков воюет на стороне ВФУ? Этого никто не знает. Но говорят, что время, когда их было 20 тысяч, давно в прошлом. Теперь их в разы больше. Или на порядок. Так что «перемалывать» украинцев можно долго. А потом поляков. А ещё есть чехи и финны, их пока на фронте не так много, но и они ощутимы», – пишет Садулаев.

«И главное. Немец всё же наступает. Не мы. Увы, Киев прочно удерживает стратегическую инициативу. На это он разменивает солдат и технику – не на клочки территории, а на удержание в своих руках стратегической инициативы. Войны не выигрываются в обороне. Тот, кто наступает, у кого инициатива, тот и выигрывает в конечном итоге, несмотря ни на какие потери. А вывод такой, что рано нам самоуспокаиваться. Впереди тяжёлая кровавая битва. Война будет тяжёлой и долгой. Нам надо готовиться к схватке за обладание инициативой. Нам надо готовить большие резервы – нужна мобилизация не только людей в армию, но и промышленности, экономики, культуры, всего общества», – требует писатель.