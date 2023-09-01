В оборонном комитете бундестага признали, что ВСУ не смогли прорвать главную линию обороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе боев в Запорожской области украинские формирования достигли лишь локальных успехов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат комитета по обороне в бундестаге Германии Ян Нольте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вооруженные силы Украины в настоящее время изо всех сил пытаются достичь главной линии российской обороны. В Работино Украина добилась локальных успехов, но не смогла совершить прорыв. Тот факт, что наступление длится почти три месяца и не приносит каких-либо оглушительных результатов, делает успех маловероятным. Чтобы вести боевые действия с необходимой интенсивностью, Украине также нужен достаточный запас солдат и техники. Не думаю, что эти условия выполняются. Поскольку распутица уже не за горами, времени для наступления осталось не так уж и много», – сказал Нольте в интервью «Известиям».

Он говорит, что для успеха в наступлении необходимо иметь превосходство примерно пять к одному.

«Думаю, вряд ли украинские вооруженные силы им обладают. Также снова и снова можно наблюдать, как не лучшим образом с тактической точки зрения используются системы вооружения или не соблюдаются такие принципы, как сосредоточение внимания на одном направлении в атаке. Вероятно, это связано как с тем, что доставлять хорошо подготовленных солдат на передовую становится всё труднее, так и с отсутствием оружия и систем вооружения для общевойскового боя. Также Украина, вероятно, постепенно достигает своего предела в плане численности личного состава», – прогнозирует представитель оборонного комитета.

По его словам, бундестаг постоянно получает из различных каналов просьбы о дальнейших поставках оружия на Украину.

«Но поставки оружия лишь затянут борьбу. Они в результате ничего не изменят и, пока не будет найдено дипломатическое решение, лишь приведут к гибели большего числа людей. У меня сложилось впечатление, что есть государства, которые имеют в первую очередь геополитический интерес в продолжении этого конфликта с целью ослабления России. Они не хотят эскалации конфликта, поэтому поставляют Украине столько оружия, сколько нужно для дальнейшей борьбы, но так, чтобы Украина не стала слишком сильной», – резюмирует Нольте.