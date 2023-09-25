В оборонном комитет Рады признали, что наступление ВСУ было обречено на провал

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Ещё на этапе подготовки было понятно, что большое наступление ВСУ не будет иметь успеха.

Об этом в интервью киевской журналистке Юлии Бориско рассказал депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня беспокоили, а иногда даже немного раздражали те перегретые ожидания, которые были у нас перед контрнаступлением. Ожидания были разогреты, и мне было сложно понять, на чём они основаны. Было три варианта развития событий. Первый вариант оптимистичный – дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор, дойти до Мелитополя и Бердянска, отодвинуть врага от Запорожья, и усложнить жизнь группировке в Херсонской области. Это оптимистичный вариант, но он требовал невероятных усилий, невероятного количества сил и средств, которых у нас объективно просто не было и сейчас нет. Если бы произошло чудо, это могло бы произойти», – сказал Рахманин.

По его мнению, Киеву повезло избежать худшего сценария в виде потери нескольких городов.

«Потери могли быть в разы больше, мы могли сдать ряд территорий – например, Авдеевку с Марьинкой, или в районе Купянска», – добавил депутат.