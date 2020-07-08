В ОБСЕ Чехию обвинили в героизации нацизма

08.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Героизация нацистов и гитлеровских коллаборационистов на фоне вандализма памятников красноармейцам не может быть оправдана никакими пробелами в законодательстве или якобы абсолютным характером некоторых прав и свобод.

Об этом говорится в заявлении постпреда России в ОБСЕ Александра Лукашевича, опубликованного на официальной странице ведомства в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние годы в Чехии участились случаи проявления неонацизма, взят курс на преуменьшение освободительной роли Красной Армии и героизацию пособников нацистов. Кампания по очернению личности маршала СССР и дважды Героя Советского Союза И.С.Конева вылилась, в частности, в демонтаж 3 апреля его памятника в Праге», – заявил Лушкашевич.

Он напомнил, что 2019 году противоправные действия, включая повреждение и осквернение, в отношении мемориалов советским воинам были совершены в Брно, Праге и Остраве.

«На фоне вандализма памятников красноармейцам в Чехии встречаются примеры терпимого отношения к проявлениям неонацизма, происходит обеление военнослужащих Третьего Рейха и нацистских коллаборационистов. В октябре 2011 г. в населенном пункте Корженов (Либерецкий край) одним историческим обществом был восстановлен памятник чехам, сражавшимся в рядах Вермахта и «Ваффен-СС».

Глава городского района Праги Ржепорые Новотны предложил установить памятник бойцам, сражавшимся на стороне коллаборационисткой Русской освободительной армии генерала Власова», – сообщил российский постпред.

При этом он отметил, что согласно Уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, деяния «власовцев» квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях, преступлениях против человечности и пособничество им.

«Вновь подчеркиваем недопустимость любых форм героизации нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе путем сооружения им памятников и проведения публичных демонстраций.

Перечисленные действия не могут быть оправданы пробелами в законодательстве или якобы абсолютным характером некоторых прав свобод. Необходимо предотвращать подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию. Эти действия должны быть запрещены законом», – подчеркнул дипломат.

Кроме того, он указал на то, что отсутствие должного противодействия со стороны властей Чехии проявлениям неонацизма и воинствующего национализма противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ.

«Призываем власти Чехии противодействовать, в соответствии со своими международными обязательствами, распространению неонацизма и иных идей, разжигающих ненавистнические настроения и рознь», – обратился к чехам Лукашевич.