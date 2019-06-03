В ОБСЕ довольны реинкарнацией Кучмы в минском процессе

03.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поприветствовал повторное назначение экс-президента Украины Леонида Кучмы представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте организации.

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«Я искренне приветствую назначение второго президента Украины Леонида Кучмы главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе», — говорится в сообщении.

Сайдик также отметил, что Кучма хорошо знаком с деятельностью контактной группы и ее рабочих групп.

«Я глубоко убежден, что назначение этого мудрого политика, который предан своей стране, придаст новый импульс нашим усилиям по поиску решения конфликта на востоке Украины», — сказал спецпредставитель. Он добавил, что с нетерпением ждет возможности лично поприветствовать экс-президента Украины на следующем заседании контактной группы.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что назначение Леонида Кучмы «придаст новый импульс нашим усилиям по поиску решения конфликта на востоке Украины».

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, президент Зеленский 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Украины в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы. Очередной раунд переговоров в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе запланирован на 5 июня.