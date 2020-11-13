В ОБСЕ изобличили Киев в геноциде народа Донбасса

13.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ опубликовала официальный доклад, подтверждающий, что целью украинских силовиков в Донбассе являются мирные жители.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 ноября распространен подготовленный Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ на Украине отчет по гражданским жертвам в зоне конфликта в Донбассе за период с 1 января 2017 года по 15 сентября 2020 года.

Давно призывали к обнародованию этих сведений в обобщенном и систематизированном виде. У нас были на этот счет дискуссии и с представителями СМИ, потому что нужна была некая точка опоры, момент старта для обсуждений. У каждой стороны и экспертов есть свои воззрения, методология подсчета, анализа этой ситуации. Этот документ опубликован.

Документ, в целом, сбалансированный и основан на статистике. Главная цифра, на которую стоит обратить внимание – число жертв обстрелов из тяжелых вооружений и стрелкового оружия. Согласно докладу, почти 75% пострадавших среди гражданского населения – жители неподконтрольной Киеву территории. Это красноречиво говорит о том, что цель Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и так называемых «добровольческих» формирований – это мирные граждане, которых Киев пытается таким образом наказать за их выбор и отказ принять итоги государственного переворота в 2014 года», – сказала она.

Мария Захарова также отметила, что данный документ, хотя и изобличает Киев, не рассказывает о многих других преступлений ВСУ.

«Мы об этом говорим давно и постоянно, однако на Западе многие предпочитают наши слова игнорировать. Теперь справедливость российских оценок подтверждается и в докладе Миссии ОБСЕ. СММ пока не привела статистику за все время конфликта. Очевидно, что, если подсчитать жертвы с начала карательной операции в 2014 году, картина станет еще более убедительной и трагичной.

К сожалению, в документе не нашли отражения сведения по разрушениям гражданской инфраструктуры Донбасса. Важно понимать, что уничтожение, зачастую преднамеренное и спланированное – жилых домов, транспортной инфраструктуры, объектов энерго-, газо- и водоснабжения, медицинских, социальных и образовательных учреждений, прочие посягательства на частное и муниципальное имущество являются причиной серьезной деградации ситуации в гуманитарной сфере.

Документировать такие данные с четкой фиксацией ответственности сторон является важной задачей, в том числе и СММ», – добавила представитель МИД РФ.

Она также подчеркнула, что работникам иностранных СМИ, которые хотят собрать материал о происходящем в Донбассе, стоит лично наведываться в регион и своими глазами смотреть, что там происходит.

«Обращаю внимание зарубежных СМИ, прежде всего западных, что неплохо было бы, давая оценки ситуации и рассказывая, особенно подверстывая свои репортажи к каким-то крупным международным форумам, встречам или очередным санкциям, которые продляются в отношении нашей страны или принимаются вновь, обратить свои взоры на возможность лично сделать сюжеты, поприсутствовать на территории, описанию которых вы посвящаете свои материалы. Лично убедиться в том, о чем рассказываете и пишете.

Там работают российские журналисты. Они передают свои материалы. Это тоже документалистика – часть тех самых аналитических материалов, которые дают представление о том, что там происходит.

Хотелось бы, что бы в этот регион приезжало больше зарубежных корреспондентов для того, чтобы информировать свою западную аудиторию относительно того, что там происходит», – резюмировала Захарова.