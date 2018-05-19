19.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина

В ОБСЕ не хотят заниматься домыслами относительно сбитого МН-17


СММ ОБСЕ готова оказать содействие в поиске останков жертв крушения малазийского “Боинга” в Донбассе.

Об этом заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил во время экстренного брифинга в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время брифинга независимый американский журналист Патрик Ланкастер задал Александру Хугу вопрос о том, будет ли СММ ОБСЕ принимать участие новой волне поиска останков жертв катастрофы МН-17 для того, чтобы вернуть их в полном объёме назад.

«Мы не занимаемся домыслами и не делаем предположения на основе чьих-то результатов деятельности. Миссия всегда готова оказывать содействие в работе, если таковая будет необходима и если на то будет желание соответствующих структур», – заявил Хуг.

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