//exit;
11.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В ОБСЕ осадили антироссийскую истерию Климкина

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала Киев соблюдать свои обязательства перед организацией в части наблюдения за выборами.

Об этом говорится в ее письме главе МИД Украины Павлу Климкину, которое имеется в распоряжении “Коммерсанта”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Письмо стало ответом на заявление украинского министра о том, что украинские власти не станут аккредитовывать для работы на президентских выборах тех международных наблюдателей, у которых будут российские паспорта.

“Я хотела бы напомнить, что государства—участники ОБСЕ обязались приглашать наблюдателей из любых других государств—участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом», — говорится в письме представителя ОБСЕ.

Она также перечислила документы, в которых содержатся эти обязательства: Копенгагенский документ ОБСЕ 1990 года, Хартия европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, решение Совета министров ОБСЕ №19/06, принятое в 2006 году.

«Я верю, что эти важные принципы будут в полной мере отражены в любых будущих решениях об аккредитации наблюдателей от государств-участников ОБСЕ»,— подчеркнула директор БДИПЧ ОБСЕ.

Отметим, что о намерении запретить наблюдателям с российскими паспортами глава МИД Украины сообщил в своем блоге.

«МИД Украины не примет заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора», — написал Климкин в письме на имя Гисладоттир.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть