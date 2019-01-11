В ОБСЕ осадили антироссийскую истерию Климкина

11.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала Киев соблюдать свои обязательства перед организацией в части наблюдения за выборами.

Об этом говорится в ее письме главе МИД Украины Павлу Климкину, которое имеется в распоряжении “Коммерсанта”.

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Письмо стало ответом на заявление украинского министра о том, что украинские власти не станут аккредитовывать для работы на президентских выборах тех международных наблюдателей, у которых будут российские паспорта.

“Я хотела бы напомнить, что государства—участники ОБСЕ обязались приглашать наблюдателей из любых других государств—участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом», — говорится в письме представителя ОБСЕ.

Она также перечислила документы, в которых содержатся эти обязательства: Копенгагенский документ ОБСЕ 1990 года, Хартия европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, решение Совета министров ОБСЕ №19/06, принятое в 2006 году.

«Я верю, что эти важные принципы будут в полной мере отражены в любых будущих решениях об аккредитации наблюдателей от государств-участников ОБСЕ»,— подчеркнула директор БДИПЧ ОБСЕ.

Отметим, что о намерении запретить наблюдателям с российскими паспортами глава МИД Украины сообщил в своем блоге.

«МИД Украины не примет заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора», — написал Климкин в письме на имя Гисладоттир.