В ОБСЕ осадили антироссийскую истерию Климкина
Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала Киев соблюдать свои обязательства перед организацией в части наблюдения за выборами.
Об этом говорится в ее письме главе МИД Украины Павлу Климкину, которое имеется в распоряжении “Коммерсанта”.
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Письмо стало ответом на заявление украинского министра о том, что украинские власти не станут аккредитовывать для работы на президентских выборах тех международных наблюдателей, у которых будут российские паспорта.
“Я хотела бы напомнить, что государства—участники ОБСЕ обязались приглашать наблюдателей из любых других государств—участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом», — говорится в письме представителя ОБСЕ.
Она также перечислила документы, в которых содержатся эти обязательства: Копенгагенский документ ОБСЕ 1990 года, Хартия европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, решение Совета министров ОБСЕ №19/06, принятое в 2006 году.
«Я верю, что эти важные принципы будут в полной мере отражены в любых будущих решениях об аккредитации наблюдателей от государств-участников ОБСЕ»,— подчеркнула директор БДИПЧ ОБСЕ.
Отметим, что о намерении запретить наблюдателям с российскими паспортами глава МИД Украины сообщил в своем блоге.
«МИД Украины не примет заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора», — написал Климкин в письме на имя Гисладоттир.
Метки: Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, международные наблюдатели, ОБСЕ, Павел Климкин
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