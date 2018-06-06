Политнавигатор - Новости России и Украины
06.06.2018, Донецк
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Война, Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Сюжет дня, Украина

В ОБСЕ признали, что видели накопленную ВСУ технику в запрещённых местах


ВСУ, вопреки всем договорённостям, накапливают технику вдоль линии соприкосновения.

Об этом замглавы ОБСЕ Александр Хуг заявил во время брифинга в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу отметить, что на двух участках из трёх по разведению сил и средств вместо разведения мы видим, как раз-таки столкновение. Мы видели противотанковые мины по обе стороны линии соприкосновения, проходящей именно в этом районе. Мы видели новые траншеи по обе стороны от линии соприкосновения. По обе стороны мы также видели военнослужащих», – заявил Хуг, отвечая на вопрос журналиста о том, какая обстановка сложилась в населённом пункте Петровское.

После этого замглавы ОБСЕ признал наличие украинской техники там, где её быть не должно:

«Мы также видели военную технику, сосредоточенную в особенности, в подконтрольных правительству районах», – сказал он.

Под конец ответа Александр Хуг в очередной раз сделал рекламу официального сайта миссии и отчётов, которые там регулярно размещаются.

«Но всё-таки, я прошу вас ознакамливаться с нашими отчётами для получения более детальной информации для того, чтобы вы могли создать для себя определённую хронологию событий, которая в них изложена. Отчёты доступны на трёх языках – английском, русском и украинском», – поспешил отметить Хуг.

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