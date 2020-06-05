В ОБСЕ призвали Украину прекратить языковой террор

05.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Украина систематически нарушает права национальных меньшинств и русскоязычных.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России выступлении постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича в ходе онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

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«6 июня будет отмечаться международный День русского языка. Но вряд ли его будут официально праздновать на Украины. Как известно, Киев не разделяет настроя на полноценное сохранение и развитие русского языка. Равно как и других языков, кроме украинского. Несмотря даже на то, что обязательство государства гарантировать свободное развитие, использование и защиту русского языка и языков национальных меньшинств зафиксировано в конституции страны», – сказал Лукашевич.

Он подчеркнул, что Киев продолжает принудительную украинизацию, сужая лингвистические и образовательные права русскоязычных жителей и национальных меньшинств.

«Согласно закону о госязыке, украинский становится обязательным во всех сферах жизни. Методы внедрения новых практик при этом не стимулирующие, а репрессивные», – обратил внимание постпред.

При этом, заметил он, Киев игнорирует замечания ООН и Венецианской комиссии.

«Тревожно, что политика Киева по насильственной украинизации всех сфер жизни в сочетании с откровенной русофобией на официальном уровне становятся катализатором роста нетерпимости в обществе в целом. Так, 27 января националисты из ряда организаций – «Правый сектор», «Национальные дружины», «Фрайкор» – сорвали мирный митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ.

Радикалы скандировали русофобские лозунги, распыляли газ, затеяли драку. Применяли физическую силу даже против пожилых женщин. Полиция бездействовала. О привлечении к ответственности виновных в беспорядках не сообщается. Еще пример. 30 января в Днепропетровске молодчики из «Национального корпуса» сорвали открытие международного кинофестиваля «Киноассамблея на Днепре», гостями которого были режиссеры и авторы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Грузии, России, Сербии и Швеции», – рассказал дипломат.

«Как заявил в одном из интервью Президент В.Зеленский, проблема языка на Украине «искусственная». Действительно, она была создана майданными политиками в конъюнктурных целях. При полном игнорировании интересов русскоязычного населения и национальных меньшинств. И с молчаливого одобрения Запада. Это уже привело к кровавому внутреннему конфликту в Донбассе», – заявил Лукашевич.

Он призвал Киев прекратить дискриминацию русскоязычного населения и национальных меньшинств, идущую вразрез с его международными обязательствами, а профильные исполструктуры и государства-участник ОБСЕ добиваться от украинских властей реальных шагов по выправлению очень тревожной ситуации на Украине.