В ОБСЕ возмущены нарушением прав человека на Украине

29.09.2019, Варшава, Владимир Гладков

Западные правозащитные структуры закрывают глаза на многочисленные факты вопиющих нарушений прав русскоязычных граждан на Украине, где власть после 2014 года захвачена националистическим режимом.

Об этом заявили выступающие в ходе проходящего в Варшаве рабочего заседания СРВЧИ ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня на Украине происходит героизация нацизма, бывших нацистских пособников, принудительно украинизируется русскоязычное население. Ущемляется свобода выражения мнению и СМИ, преследуются диссиденты и журналисты.

Власти грубо вмешиваются в дела церкви, продолжаются гонения на каноническую Украинскую православную церковь, её священнослужителей и прихожан, захватываются храмы. Новым властям, даже при наличии доброй воли, придётся сделать многое, чтобы выправить доставшееся им от предшественников тяжёлое наследие», – сказал представитель России.

В свою очередь, представитель общественной организации «Антифашистская правозащитная лига» Светлана Новицкая отметила, что, несмотря на возмущение множества международных организаций, Бюро по демократическим институтам и правам человека продолжает делать вид, что на Украине тишь да гладь.

«Руководство БДИПЧ не отреагировало на беспрецедентно грубое нарушение прав граждан Украины, которые из-за экономической и политической ситуации на Украине временно проживали на территории РФ, работали там, которых лишили права принимать участие в выборах президента Украины и народных депутатов в Верховный Совет Украины. И таких граждан более трёх миллионов.

Такая же ситуация возникнет и во время местных выборов, которые вскорости пройдут в местные органы самоуправления, которые в Киеве назначены на 8 декабря текущего года. При этом, по действующему законодательству, все лица, перемещённые из Крыма и Донбасса, также лишены избирательных прав», – добавила правозащитник.