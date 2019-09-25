В ОБСЕ возмутились дискриминаций нацменьшинств на Украине

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Киев нарушил все свои обещания и международные обязательства, и вопреки конституции начал политику тотальной украинизации и построения государства с одной титульной нацией.

Об этом в ходе двенадцатого Совещания ОБСЕ заявила представитель организации «Антифашистская правозащитная лига», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед объявлением независимости Украины в 1991 году власти гарантировали всем этносам и народам, населявшим Украину, сохранение культурной, языковой и этнической самобытности.

На сегодняшний день все эти обещания остались на бумаге в виде норм конституции Украины, и ратифицированных Украиной международных актов. С 2014 года «революция достоинства» пообещала народу Украины интеграцию в европейской сообщество и внедрение общепринятых европейских ценностей.

Но вместо этого, началось строительство государства с одной титульной нацией, с одной церковью. Нарушение международных обязательств, взятых Украиной при ратификации международной хартии региональных языков и языков меньшинств, Верховная рада приняла дискриминационный закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который ограничивает развитие всех других языков на Украине.

Согласно этому закону, недельный объём вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке должен составлять не менее 90%. Объём вещания на украинском языке местных СМИ не менее 80% в прайм-тайм. При этом принятым законом полностью исключается использование языков нацменьшинств при обучении в школах, высших учебных заведениях.

Фактически этот закон оставляет национальным меньшинствам и этносам, населяющим Украину, использование своих языков только в частном общении и исполнении религиозных обрядов. По сути, речь идёт о законе о тотальной украинизации», – возмутилась представитель «Антифашистской правозащитной лиги».

Также она обратила внимание на то, что выборы украинского президента и парламента были нелегитимными, так как миллионы граждан не имели возможность в них участвовать.

«Я хочу обратить внимание на нарушение избирательных прав во время избирательной кампании президента и Верховной Рады, когда несколько миллионов проживающих на территории Украины и выехавших на заработки в силу тяжёлой экономической ситуации в стране, остались за избирательным процессом. Все избирательные участки на территории РФ были просто ликвидированы», – добавила она.