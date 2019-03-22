В обществе падает доля «проукраинских интерпретаций» по войне в Донбассе – КМИС

22.03.2019, Киев, Игорь Петров

Среди граждан Украины нет единства в понимании текущих политических событий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и представленные в Киеве замдиректора КМИС Антоном Грушецким, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

За последний год с 52% до 48.5% уменьшилась доля тех, кто считает, что войну первыми начали сепаратисты и Россия. Доля тех, кто считает, что войну начала Украина, выросла с 15% в феврале 2018 года до 17% . При этом, каждый третий (35%) «не может определиться со своим мнением» по вопросу, кто первым начал войну.

Также за последний год с 43% до 38% уменьшилась доля тех, кто считает, что в Крыму и ЛДНР преследуются украиноязычные граждане и патриоты. Зато, с 10% до 15.5% стало больше тех, кто считает, что в Украине преследуются этнические русские и русскоязычные граждане.

Относительно инцидента в Керченском проливе 44% опрошенных считают, что российские пограничники атаковали украинских моряков. Зато 19% считают, что украинские моряки провоцировали их. Еще 37% «не определились со своим мнением» по этому вопросу.

В то же время, в вопросе военного положения 51% считают, что объявление военного положения не имело под собой реальной почвы в виде агрессии со стороны России и было выгодно украинским политикам для подготовки к выборам. Считают обоснованным его введение лишь 24%.

Также нет консенсуса относительно получения томоса. 39% жителей Украины считают, что получение томоса было необходимым и важным шагом на пути утверждения независимости украинского государства. 33% придерживаются мнения, что получение томоса было ошибкой и рассорило граждан, принадлежащих к разным конфессиям.

Если на Западе и в Центре имеется тенденция к более проукраинским интерпретациям актуальных событий, то на юге и востоке, выше доля тех, кто «не определился со своим мнением». Кроме того, проукраинские и пророссийские интерпретации в лучшем случае в равной мере распространены, а в ряде случаев преобладают именно пророссийские интерпретации.

Например, за начало войны на Западе и в Центре 62-65% возлагают ответственность на Россию, 10-12.5% – на Украине и четверть – не определились. На Юге до 47% возрастает доля тех, кто «не определился». В то же время Россию ответственной называют 30%, Украина – 23%. На Востоке до 55% возрастает доля тех, кто «не определился» с мыслью. И в этом регионе уже вдвое больше тех, кто ответственность возлагает на Украине – 31% против 14.5%, которые возлагают ответственность на Россию.

Опрос проводился с 9 по 20 февраля 2019 года методом личных интервью в домохозяйствах проживания респондентов. Всего в рамках исследования было проведено 2042 интервью с респондентами, проживающих в 110 населенных пунктах Украины.