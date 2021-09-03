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03.09.2021 20:40 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал
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В Общественной палате потребовали задействовать механизм моментальной депортации мигрантов

МВД РФ должно разработать процедуру оперативной депортации мигрантов, затевающих массовые драки в российских городах....

МВД РФ должно разработать процедуру оперативной депортации мигрантов, затевающих массовые драки в российских городах.

Об этом на круглом столе в Общественной палате РФ заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно выстроить цепочку по задержанию за нарушение закона гражданина другого государства, немедленной дактилоскопии, определения личности – и в 24 часа высылка из страны. Если этого не обеспечить, все остальные меры будут неэффективны.

Это задача для МВД – создание центров идентификации, чтобы они не могли менять одну букву и получать новые паспорта для нового въезда в Россию. Без этого мы не поставим заслон преступности. Пассионарные молодые люди из Средней Азии, надев белые кроссовки, выходят на улицы столицы просто для того, чтобы развлечься и подраться», – сказал Толстой.

По его данным, из 9,8 млн въехавших в Россию мигрантов трудовые патенты только у миллиона.

За последние два месяца в Москве произошло 11 массовых драк с участием мигрантов.

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