В обстрелянной ВСУ донецкой школе прошел урок об украинской агрессии

01.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке в школе № 57 прифронтового Киевского района состоялась акция «Звонок для ангелов Донбасса» в знак памяти и скорби о детях, мирных жителях и защитниках ДНР, погибших в результате украинской агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, очевидцы обстрела школы 1 октября 2014 года, коллектив и учащиеся учебного заведения.

В ходе акции Денис Пушилин обратился к собравшимся, подчеркнув, что память о погибших в результате обстрелов украинскими боевиками навсегда останется в сердцах жителей Донбасса.

«Что может быть мирнее школьного двора, праздника первого звонка, детского гомона? Именно в эту мирную жизнь целились украинские преступники. Это чудовищно, преступно, непостижимо.

Не учли только враги стойкости наших жителей. Не предусмотрели, насколько они готовы идти на подвиг, жертвовать своей жизнью, чтобы спасти человека рядом.

Сегодня, 1 октября, мы посвящаем этот день памяти жертв украинской агрессии, памяти детей, которые не услышат школьного звонка, памяти наших граждан, которых настигли осколки украинских снарядов. Каждое 1 октября мы будем проводить подобные уроки. Мы должны чтить и помнить подвиги наших соотечественников. В памяти – наша сила, и в ней будет ваша сила, ребята! Пусть мирным будет небо над нашей многострадальной землей!» – сказал глава государства.

Также к присутствующим обратилась сестра погибшего защитника Донбасса Кирилла Добрыденя Оксана Апухтина.

«Наша задача сейчас – поднять знамя из рук упавшего бойца и гордо нести его до того самого дня, который мы с вами назовем Днем победы», – подчеркнула Апухина.

После чего собравшиеся возложили цветы к мемориальному знаку «Звезда Героев», установленному на фасаде здания школы. Участники мероприятия также прикрепили колокольчики к рябине, посаженной на месте, куда прилетел украинский снаряд, унесший жизни мирных жителей. В завершение памятной акции прозвучал школьный звонок для ангелов Донбасса.

Напомним, обстрел этого учебного заведения произошел утром 1 октября 2014 года, когда в школе проходила торжественная линейка, перенесенная с 1 сентября на этот день в связи с боевыми действиями. После первого урока, тема которого была «Мой любимый город», начался обстрел здания. Спасая детей от украинских снарядов, погибли три человека: военнослужащий Кирилл Добрыдень, учитель биологии Андрей Гребёнкин и крестный одного из учеников школы Сергей Сахно.