В очередь! – министр-француз дал отповедь министру-армянину
Армения готова проводить проевропейскую политику, если ей будет гарантировано быстрое вступление в ЕС.
Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на конференции независимого глобального аналитического центра Observer Research Foundation, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы только что приняли решение о том, что правительство Армении должно принять политику европейской интеграции и вхождения в состав ЕС. Мы находимся в середине процесса значительного укрепления наших связей и интеграции с Европейским союзом.
Но существуют и евроскептики. В армянском обществе существуют огромные ожидания. У нас здесь демократия. Мы диверсифицируем наши связи с международными партнерами и запускаем несколько программ и механизмов», – сказал Мирзоян.
Он предупредил, что если ЕС будет тянуть с приемом Армении, «появится разочарование, и импульс будет потерян».
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро охладил пыл кавказца.
«Армения не одинока среди стран, которые рассматривают ЕС как гарантию демократии и продвижения вперед к свободе. Сейчас это сложный процесс – достижение стандартов ЕС с точки зрения верховенства закона. Поэтому это занимает некоторое время и иногда люди расстраиваются. Это то, что мы видели в некоторых странах на Западных Балканах», – сказал Барро.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: