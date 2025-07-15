В очередь! – министр-француз дал отповедь министру-армянину

Армения готова проводить проевропейскую политику, если ей будет гарантировано быстрое вступление в ЕС.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на конференции независимого глобального аналитического центра Observer Research Foundation, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы только что приняли решение о том, что правительство Армении должно принять политику европейской интеграции и вхождения в состав ЕС. Мы находимся в середине процесса значительного укрепления наших связей и интеграции с Европейским союзом.

Но существуют и евроскептики. В армянском обществе существуют огромные ожидания. У нас здесь демократия. Мы диверсифицируем наши связи с международными партнерами и запускаем несколько программ и механизмов», – сказал Мирзоян.