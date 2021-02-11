«В очередь, сукины дети!» – Россия проявляет благородство с вакциной, а могла бы действовать иначе

11.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Российская вакцина «Спутник V» по своему значению имеет все шансы стать таким же прорывом, как первый спутник, запущенный в космос почти 65 лет назад. Пока в Евросоюзе затягивают с регистрацией и закупкой российской вакцины, среди населения стран ЕС растет раздражение, люди уже готовы ехать в Россию в качестве «медицинских туристов», чтобы получить прививку.

Об этом в своем блоге пишет немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если РФ откроет границы для таких «туристов», это даст мощный толчок ее экономике и значительно повысит имидж страны.

«Все больше и больше немцев, наверно и европейцев, сильно разочарованы неразберихой и провалом обещанной их правительствами и Еврокомиссией вакцинации населения от коронавируса. В то время, как американцы, британцы, израильтяне, россияне рекордными темпами прививают своих граждан, в Германии даже люди, которые находятся в группе риска, могут рассчитывать на вакцину только через несколько месяцев. Многие в панике. Тем временем бушуют мутанты вируса, которые якобы более опасные, чем основной вирус. Немецкое правительство действует новыми запретами, запугиванием, продлением локдауна, а люди звереют. А вакцины не хватает. С каждым продлением карантина, разрушаются фирмы, люди теряют работу, дети не учатся, повсюду увеличивается социальный стресс. Многие с надеждой смотрят на вакцину «Спутник V». Она может спасти миллионы жизней, но пока российская вакцина пройдёт сертификацию в Евросоюзе, будет потеряно драгоценное время. Люди готовы для прививки лететь прямо в Россию, если российская граница будет для «пациентов-туристов» приоткрыта. Возможно, европейцам «Спутником» скоро можно будет прививаться в Сербии и Венгрии, в Белоруссии.

«Спутник V» может войти в человеческую историю наподобие первого спутника, облетевшего земной шар почти 65 лет тому назад. Если Россия будет поощрять медицинский туризм в Россию – какой положительный эффект это будет означать для международного имиджа России! Полные самолеты будут летать с пассажирами для прививки, выиграют отели и российская экономика. Нынешние политические конфликты быстро могут закончится», – пишет Рар.

Если бы Россия действовала так же цинично, как Запад, ситуация с вакциной могла бы использоваться в политических целях, однако Москва проявляет благородство.

«Представим, что «Спутник» в Европу не допущен. И что? Кто от этого потеряет? У российской вакцины – огромный рынок в Индии, Пакистане, Латинской Америке. Ну, потеряет она миллиард от невыхода в Европу, так это будет компенсировано продажами в Азию, Латинскую Америку и Африку.

А что потеряет Европа от отказа от «Спутника»? Сейчас многим очевидно, что российская вакцина – чемпион по эффективности и безопасности. К этому добавляются такие достоинства, как нетребовательность к температурному режиму и цена (хотя цена для Европы не так критична). Отказавшись от вакцины, Европа может полностью провалить выход из эпидемии, подойти недостаточно защищенной к новой волне. И потери от экономического спада, медицинских расходов, социальных потрясений исчисляются сотнями миллиардов. Потери Европы и потери России в случае невыхода на европейский рынок «Спутника» несопоставимы.

Здесь уже России впору диктовать условия, на которых она согласна поставлять свою вакцину. Это России выгодно политизировать поставку своей вакцины. Все русофобские режимы – с пляжа! В очередь, сукины дети!» – рассуждает в своем блоге председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.