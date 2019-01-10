В Одессе “активист” “кошмарил” ларечника проплаченными митингами, вымогая 800 долларов

10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Одессе “активист”, вымогал деньги у предпринимателя, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Одесской области.

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“Прикрываясь членством в общественной организации, злоумышленник под вымышленным предлогом проверки законности строительства торгового павильона назначил пострадавшему встречу, во время которой, угрожая уничтожением имущества, потребовал передать ему денежные средства”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, чтобы “убедить” предпринимателя в серьезности своих намерений, “активист” организовал возле его торгового заведения митинг, участники которого повредили павильон.

“О событие мужчина сообщил правоохранителям. По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины”, – прокомментировали в полиции.

Первую часть “транша” в сумме 800 долларов подозреваемый получил в последних числах 2018 года. Во время передачи остальных денег его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Досудебное следствие продолжается.