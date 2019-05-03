03.05.2019, Одесса, Семен Дорошенко

В Одессе «активисты» оскорбили и освистали чешского журналиста, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Об этом сообщает правозащитная организация “Успешная варта”.

Инцидент произошел вчера, 2 мая, на Куликовом поле во время проведения траурных мероприятий приуроченных к пятой годовщине трагедии в Одессе. Чешского журналиста «Raptor TV», который снимал в прямом эфире происходящее на площади неизвестные обвинили в «ведении путинской пропаганды». Сообщается, что полицейские не наказали провокаторов, ограничились лишь устным предупреждением.

Отметим, что на протяжении мероприятий на Куликовом поле было зафиксировано несколько инцидентов, когда неизвестные целенаправленно провоцировали скорбящих. На одежде некоторых «активистов» были замечены элементы одной из вариаций нацистской свастики.

Напомним, 2 мая в Одессе проходили памятные мероприятия, посвященные беспорядкам на улицах города, и поджогу здания Дома Профсоюзов, событий унёсших 2 мая 2014 года жизни 48 человек (более 200 человек были ранены). Несмотря на резонанс преступлений спустя 5 лет со дня трагедии в Одессе, близкие погибших и раненых так и не узнали имена заказчиков и исполнителей преступления.