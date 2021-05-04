В Одессе атошник пытался сигануть вниз головой с башенного крана

04.05.2021, Одесса, Юрий Коваленко

Новости Украины

В Одессе на улице Академика Вильямса 26-летний бывший участник карательной операции против Донбасса залез на строительный кран высотой около 50 метров и угрожал сброситься вниз.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Depo.Одесса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Прибывшие на место проишествия сотрудники МЧС попытались снять мужчину с крана, однако тот забрался еще выше – на мачту над башней. Группа переговорщиков поднялась на крышу шестнадцатиэтажного дома, расположенного рядом, чтобы убедить мужчину спуститься на землю. Переговоры длились около трех часов.

Спустя три часа уговоров экс-атошника всё-таки удалось снять с крана. Однако вместо задержания, изоляции и лечения его передали бывшим сослуживцам.

«Вероятно, его состояние вызвано ПТСР-посттравматическим стрессовым расстройством, свойственным тем, кто побывал на войне. Уже внизу полицейские передали парня на поруки боевым товарищам», – сообщили в местном СМИ.