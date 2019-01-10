В Одессе бойкотируют магазин, где продавцов заставили говорить на мове

10.01.2019, Москва, Виктор Орлов

Жители Одессы начали бойкотировать магазин «Копейка» в районе традиционно русскоязычной Молдаванка, где продавцов с недавних пор заставили говорить на украинской мове – очевидно, в связи с ужесточением законодательства, которое осуществляет правящий режим с целью дерусификации населения.

Об этом в своем блоге сообщил экс-кандидат в мэры Одессы Игорь Азаров.

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По его словам, продавцы после замечаний удивленных посетителей извинялись, делали одно предложение на русском, а потом снова переходили на украинский – видимо, чтобы не попасть под репрессии работодателя.

Азаров рассказал, что история «получила неожиданное продолжение».

«В одном из старых магазинчиков рядом продавщица рассказывала, что с открытием супермаркета они были в отчаянье, думали закрываться, опасаясь, что все покупатели туда перебегут.

Но многих в исконно русскоязычном районе возмутила такая украинизация, и они теперь обходят «Копейку» стороной, продолжают отовариваться в старых знакомых лавках. В общем, где-то реклама двигатель торговли, а у нас – культура», – рассказал политик.

«Специфика района. На Молдаванке и 100 лет назад гайдамакам неуютно было, и теперь», – уточнил Азаров.

«Тут вопрос даже не в желании клиента, а в равноправии граждан. Если украиноязычный гражданин может требовать обслуживания себя на родном языке, то же должны получать и носители других языков», – также подчеркнул автор.