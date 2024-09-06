В Одессе декоммунизировали «Привоз» и глумятся над мемориалом Победы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как думаете, чем занимаются среднестатистические наци-депутаты, помимо того что воруют деньги? Ну, щеки там хотя бы раздувать, стоять с деловой папкой, «хайль!» на парадах… А вот и не угадали. Одесские депутаты от «Европейской солидарности» (Порошенко) ходят и приклеивают на памятники, где еще сохранились надписи «Ленин» букву «Ч», чтобы получалось «Членин»… О то ж моща!

Данный перформанс сопровождает обращение депутатши Марины Бойко к мэру Труханову, в котором она с побратимами требует убрать коммунистические символы с памятника «Крылья Победы» на площади 10 Апреля, посвященной Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Риторика понятна — злостное невыполнение закона о декоммунизации и бла-бла-бла.

А журналистам Бойко пояснила следующее:

«Коммунальные службы за средства горожан продолжают чистить барельеф, будто других насущных потребностей в городе нет. Создается впечатление, что городские власти саботируют решение этого вопроса. Во время, когда Украина противостоит российской агрессии, видеть советские символы на одной из центральных площадей города — недопустимо, это унижает наших граждан и формирует ложное представление об Одессе у гостей города».

Брешет, собака — это наоборот граждан вдохновляет и унижает гостей города, что хорошо, ведь сейчас это исключительно рагули.

Пикантность ситуации придает тот факт, что прямо напротив упомянутого мемориала с барельефом в элитнейшем жилом комплексе «Сады Победы» проживет мэр Труханов, большой эстет, и вряд ли ему хочется наблюдать под домом разруху. А что до упомянутой Бойко — да, вот это страшное на фото — то уточню, что она участвовала в убийстве одесситов 2 мая 2014 года, лично делая коктейли Молотова.

А вот где декоммунизация, вернее даже дерусификация… или нет — рагулизация! — таки случилась за считанные часы, так это знаменитый одесский «Привоз».

Стоило живодерской организации «Деколонизация. Украина» лишь вопросить: «Рынок «Привоз» что-то слышал про выполнение норм языкового закона?», прикрепив фото со зловещей русской буквой «Ы» — «рЫнок», как надпись тут же без пыли и шума исчезла с базарного фасада.

Остался только «Привоз». С ним нацисты, правда, не знают, что делать и как переименовывать. Многие шутят, что в «Навоз», но нет — по-украински навоз будет «гнiй!». И главное, все подходит.

Помните, как у Шуфутинского — «нет Одессы без «Привоза» и без «Нового базара»…».

Сейчас и правда нет.